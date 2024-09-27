ЦСКА о решения CAS по долгу «Вест Хэма» за трансфер Влашича: «Слушания состоялись, резолюция не оглашается сразу, на это уйдет еще не менее 4-5 месяцев»

В ЦСКА рассказали, когда стоит ждать решения CAS по делу Николы Влашича.

«Вест Хэм » должен ЦСКА 30 млн евро за трансфер игрока в 2021 году, из-за санкций армейцы до сих пор не получили всей суммы.

В июне 2023 года лондонский клуб подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Палаты по разрешению споров ФИФА, обязавшей клуб погасить задолженность. Сумма долга составила 17,4 млн евро. При этом предполагалось, что в случае неуплаты общая сумма компенсации возрастет до 25,65 млн евро, а на «Вест Хэм» будет наложен трансферный бан в течение 3 лет до полного погашения долга.

«Вчера действительно состоялись слушания по этому делу. CAS заслушал обе стороны, принял к сведению доводы ЦСКА.

Однако формат работы CAS несколько отличается от привычных нам судов: они не оглашают резолютивную часть решения в день заседания. Решение обе стороны получат сразу с мотивировочной частью.

И, надо полагать, на это в данном случае уйдет еще не менее 4-5 месяцев», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

CAS 26 сентября проведет слушания по апелляции «Вест Хэма» о задолженности перед ЦСКА за трансфер Влашича