Дьяков о словах главы Самарской области про коррупцию: «Очевидно, что это не пиар – зачем губернатору пиариться? Не затихнет, будет что-то серьезное»

Виталий Дьяков оценил заявления главы Самарской области о коррупции в Мир РПЛ.

«Надо подождать разрешения ситуации, ее концовки. Губернатор сделал громкие и резкие заявления, которые до этого в российском футболе слышать никому не доводилось. Всем безумно интересно, чем все закончится.

Не думаю, что это пиар. Ладно бы один раз сказал и затихло. Зачем губернатору пиариться? Очевидно, что это не пиар, зайдет дальше. Думаю, это не затихнет. Просто так уже быть не может. Если бы все остановилось на первом высказывании... но происходят новые заявления.

Дело уже передано в органы. Что-то серьезное будет, кто-то понесет наказание. Интересно, кто и насколько сильное? Думаю, кто-то из бывшего руководства «Крыльев » или приближенных к ним.

Возможно, для остальных это будет показательно. Потом мы узнаем имена. Нарушил закон – неси ответственность», – сказал бывший защитник «Динамо» и «Ростова».

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко

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