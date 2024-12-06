Постекоглу о 0:1 с «Борнмутом»: «Тоттенхэму» нужно быть более целеустремленным и контролировать игру, не позволяя делать это сопернику» 

Эндж Постекоглу оценил гостевое поражение от «Борнмута» (0:1) в АПЛ.

«Мы начали хорошо, но пропустили, слабо сыграв в обороне. Здесь трудно играть, если дать сопернику возможность действовать так, как он хочет. Результат разочаровывает. Случилось то, что происходит с нами часто, и мы всегда за это расплачиваемся.

Второй тайм мы начали более убедительно. Здесь всегда тяжело играть. Не хочу сетовать на соперника, но в этом сезоне такое было с нами и в других матчах. Нам нужно самим быть более целеустремленными и контролировать игру, не позволяя делать это сопернику», – сказал тренер «Тоттенхэма ».