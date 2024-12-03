Уильямс, вероятно, перейдет в клуб АПЛ летом, «Барса» вышла из гонки за игрока. «Арсенал», «Челси», «МЮ» «Тоттенхэм», а также «Бавария» заинтересованы в вингере «Атлетика»
Нико Уильямс, вероятно, не перейдет в «Барселону».
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Athletic, 22-летний вингер, скорее всего, покинет «Атлетик» в конце сезона. При этом наиболее вероятным направлением для игрока считается АПЛ, а не «Барселона».
Журналист Дэвид Орнстейн заявил, что каталонский клуб, предпринимавший попытки подписать Уильямса прошлым летом, больше не участвует в борьбе за испанца.
Среди претендентов на Нико – «Арсенал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» из Премьер-лиги, а также «Бавария» из Бундеслиги.
Его отступные составляют около 60 миллионов евро.
Хвича – приоритет «Барсы» на левый фланг. Клуб привлекает невысокая зарплата вингера «Наполи», его считают более доступной опцией, чем Леау
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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