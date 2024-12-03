Уильямс, вероятно, перейдет в клуб АПЛ летом, «Барса» вышла из гонки за игрока. «Арсенал», «Челси», «МЮ» «Тоттенхэм», а также «Бавария» заинтересованы в вингере «Атлетика»

Нико Уильямс, вероятно, не перейдет в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на The Athletic, 22-летний вингер, скорее всего, покинет «Атлетик » в конце сезона. При этом наиболее вероятным направлением для игрока считается АПЛ , а не «Барселона ».

Журналист Дэвид Орнстейн заявил, что каталонский клуб, предпринимавший попытки подписать Уильямса прошлым летом, больше не участвует в борьбе за испанца.

Среди претендентов на Нико – «Арсенал », «Челси», «Манчестер Юнайтед » и «Тоттенхэм» из Премьер-лиги, а также «Бавария» из Бундеслиги.

Его отступные составляют около 60 миллионов евро.

Хвича – приоритет «Барсы» на левый фланг. Клуб привлекает невысокая зарплата вингера «Наполи», его считают более доступной опцией, чем Леау