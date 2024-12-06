«Наполи» выбыл из 1/8 финала Кубка Италии в 4-й раз подряд, «Лацио» вышел в 1/4 в 14-й раз кряду
«Наполи» выбыл из 1/8 финала Кубка Италии в 4-й раз подряд.
В четверг неаполитанцы проиграли на этой стадии «Лацио» (1:3).
Римляне, в свою очередь, вышли в четвертьфинал турнира в 14-й раз кряду.
После 14 туров текущего чемпионата Италии «Наполи» возглавляет таблицу, «Лацио» занимает 5-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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