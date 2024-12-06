«Наполи» выбыл из 1/8 финала Кубка Италии в 4-й раз подряд, «Лацио» вышел в 1/4 в 14-й раз кряду

«Наполи» выбыл из 1/8 финала Кубка Италии в 4-й раз подряд.

В четверг неаполитанцы проиграли на этой стадии «Лацио» (1:3).

Римляне, в свою очередь, вышли в четвертьфинал турнира в 14-й раз кряду.

После 14 туров текущего чемпионата Италии «Наполи» возглавляет таблицу, «Лацио» занимает 5-е место.