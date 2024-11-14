Кройфф о Роке: «Вспоминаю Винисиуса в первые годы. «Реал» проявил терпение и получил совсем другого игрока. В «Барсе» не были бы столь терпеливы»

Йорди Кройфф призвал сохранять веру в Витора Роке.

«Я уже говорил, что быть тренером в этой команде очень тяжело. Нужно быть терпеливым, особенно когда начинаешь новый проект, когда приезжает иностранный паренек.

Я всегда вспоминаю первые годы Винисиуса в «Реале ». В «Барселоне» тоже происходит подобное, и тут, возможно, не были бы столь терпеливы. Но «Реал» проявил терпение и получил совершенно другого футболиста.

Иногда терпение необходимо. Взгляните на Рафинью в первые два года, когда его часто критиковали. А теперь посмотрите на нынешнего Рафинью. Когда молодой игрок прибывает с другого континента, нужно быть особенно терпеливыми», – отметил бывший директор «Барселоны».