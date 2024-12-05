Роке о «Барсе»: «Мог сказать маме, что мне не нужно все это. Хотел поехать на ферму, чтобы никто не беспокоил. Если нет счастья и уверенности, дела пойдут не так»

Витор Роке высказался о трудном времени в «Барселоне».

Форвард присоединился к «блаугране» прошлой зимой, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе». Он принял участие в 14 матчах Ла Лиги, в среднем проводя на поле 22 минуты. Этим летом 19-летний игрок перешел в «Бетис» на правах аренды с правом выкупа.

– Самым трудным моментом был тот, который я пережил в «Барселоне». Но, слава богу, рядом со мной была моя семья. Если вы не счастливы и у вас нет уверенности, дела пойдут не так.

Иногда я мог сказать маме: «Мне не нужно все это, мне нужно быть счастливым, это самое главное». Но иногда нужно пройти через такие вещи, чтобы научиться их преодолевать, понять, что это нелегкий процесс и двигаться дальше.

– Думал ли ты о том, чтобы сдаться?

– Да. Я думал, что хочу поехать на ферму [в Бразилии], чтобы никто меня не беспокоил, потому что иногда это сложно... Много давления.

Но суть в том, чтобы двигаться вперед, иметь моральную силу, продолжать работать с большим смирением, тогда все будет хорошо. Понемногу я возвращаю себе полное счастье и уверенность, – сказал нападающий «Бетиса».