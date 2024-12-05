Ван дер Варт считает Салаха лучшим игроком мира: «Он стабилен много лет и должен остаться в «Ливерпуле». Трент и ван Дейк тоже. Отказать невозможно только «Реалу»
«Я так думаю, да, Салах лучший. Я большой фанат Мбаппе, но в данный момент он не показывает [своей лучшей игры]. Еще есть Винисиус Жуниор, но я думаю, что Салах был стабилен на протяжении многих лет. Видно, что он чувствует себя в «Ливерпуле» как дома, и он должен остаться.
То же самое касается и Александер-Арнолда и Вирджила ван Дейка, они тоже должны остаться в «Ливерпуле». «Ливерпуль» – огромный клуб, у которого сейчас все идет хорошо, и я считаю, что отказать невозможно только «Реалу», – сказал бывший игрок «Мадрида» и сборной Нидерландов BetMGM.
Салах забил в 7 турах АПЛ подряд, сегодня – дубль «Ньюкаслу». У вингера «Ливерпуля» 21 (13+8) очко – больше всех в лиге
«Ливерпуль» предложил ван Дейку новый контракт, но он пока не оправдывает ожиданий защитника. Переговоры с Трентом тоже идут
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