Семин о «Спартаке»: «Последний отрезок напоминает романцевский футбол. При Романцеве была команда международного уровня, более сбалансированная, чем при Станковиче»
Юрий Семин высказался о «Спартаке» Деяна Станковича и Олега Романцева.
– Последние игры «Спартака» чем-то напоминают романцевский футбол?
– Последний отрезок напоминает романцевский футбол тем, что футболисты голодны до побед и сконцентрированы. И они ведут хорошую борьбу.
Но при Романцеве «Спартак» был более сбалансированным, чем при Станковиче. При Романцеве «Спартак» был командой международного уровня, – сказал экс-тренер «Локомотива» и сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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