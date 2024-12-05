Семин о «Спартаке»: «Последний отрезок напоминает романцевский футбол. При Романцеве была команда международного уровня, более сбалансированная, чем при Станковиче»

Юрий Семин высказался о «Спартаке» Деяна Станковича и Олега Романцева.

– Последние игры «Спартака» чем-то напоминают романцевский футбол?

– Последний отрезок напоминает романцевский футбол тем, что футболисты голодны до побед и сконцентрированы. И они ведут хорошую борьбу.

Но при Романцеве «Спартак» был более сбалансированным, чем при Станковиче. При Романцеве «Спартак» был командой международного уровня, – сказал экс-тренер «Локомотива» и сборной России.