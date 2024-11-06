«Мы со Станковичем уже понимаем друг друга без переводчика. Мы футбольные люди, он нам уже не нужен». Романцев о сербском тренере «Спартака»

Олег Романцев высказался об общении с Деяном Станковичем.

Сербский специалист возглавляет «Спартак».

– Что испытывали, когда находились на стадионе в Нижнем Новгороде и наблюдали за матчем «Пари НН» – «Спартак»?

– Очень люблю этот город. Как это ни парадоксально, он спартаковский. У меня хорошие отношения с губернатором, это по его приглашению приехал на игру. Конечно, явно болеть за какую-то из команд было бы с моей стороны неправильно. Пожелал соперникам удачи. Но я спартаковец – никуда от этого не денешься (улыбается). Поэтому для меня победа красно-белых очень важна. Она приятна, но выражать свои эмоции не стал.

Уверен, с такими болельщиками, с таким составом «Пари НН» не имеет права вылетать. Гончаренко – опытный тренер, умеет работать. Думаю, он сохранит команду в РПЛ . Потом уже нужно укрепиться и идти вперед.

– Удалось поговорить с Гончаренко?

– Мы мало знакомы. До матча пожелали друг другу хорошего дня, поздоровались. Приятный человек.

– А со Станковичем пообщались?

– Да. И до матча, и после. По-моему, мы уже – чуть-чуть на сербском, чуть-чуть на русском – понимаем друг друга без переводчика (улыбается). Мы футбольные люди, он нам уже не нужен, – сказал бывший главный тренер «Спартака ».