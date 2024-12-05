Масалитин о Станковиче: «Со «Спартаком» у него конфетно-букетный период сейчас. Надо будет резать по живому, по игрокам, становиться тренером с большой буквы»

Валерий Масалитин оценил работу Деяна Станковича в «Спартаке».

«Станкович недавно закончил футбольную карьеру, он молодой тренер, только в стадии становления. Естественно, когда ты был недавно игроком, у тебя еще остались какие-то игроцкие ощущения.

Ты на одной волне находишься с игроками, ты понимаешь, как они, что они, и ты к ним более расположен. Он работал в Венгрии, в Сербии, это был положительный опыт для него.

До этого Деян работал помощником в Италии, но неудачный опыт приобрел, поэтому он сейчас в стадии становления. Он знает, что нужно игрокам, игроки его поддерживают, то есть они находятся на одной волне. Но это быстро проходит.

Все равно ему надо будет со временем резать, так сказать, по живому, по игрокам. То есть кого-то отчислять, кому-то санкции вводить, кого-то в запас переводить.

У него и у команды на сегодняшний момент сложился, так скажем, конфетно-букетный период. Все нормально, все довольны, и тренер, и игроки. Пока такой положительный роман идет.

На данный момент Станкович молодой тренер, ему надо становиться тренером с большой буквы, он должен будет проходить через изменения», – сказал бывший нападающий «Спартака » и ЦСКА.