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Имя президента ФИФА Инфантино дважды выгравировано на новом кубке клубного ЧМ

Имя президента ФИФА выгравировали на новом кубке клубного чемпионата мира.

Позолоченный кубок, разработанный ФИФА и изготовленный Tiffany & Co, был представлен в четверг. Имя действующего президента организации Джанни Инфантино появляется там дважды.

Одна из надписей гласит: «Президент-основатель Джанни Инфантино». За надписью следует его подпись.

Другой отрывок, в котором упоминается Инфантино, гласит: «Мы являемся свидетелями новой эпохи. Золотой эры клубного футбола: эры клубного чемпионата мира ФИФА. Вершины всех клубных турниров. Вдохновлено президентом ФИФА Джанни Инфантино».

Хотя Инфантино не разрабатывал дизайн кубка, он должен был его одобрить.

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Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
logoФИФА
logoчемпионат мира среди клубов
logoДжанни Инфантино
logoстиль
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