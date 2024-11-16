Имя президента ФИФА Инфантино дважды выгравировано на новом кубке клубного ЧМ
Имя президента ФИФА выгравировали на новом кубке клубного чемпионата мира.
Позолоченный кубок, разработанный ФИФА и изготовленный Tiffany & Co, был представлен в четверг. Имя действующего президента организации Джанни Инфантино появляется там дважды.
Одна из надписей гласит: «Президент-основатель Джанни Инфантино». За надписью следует его подпись.
Другой отрывок, в котором упоминается Инфантино, гласит: «Мы являемся свидетелями новой эпохи. Золотой эры клубного футбола: эры клубного чемпионата мира ФИФА. Вершины всех клубных турниров. Вдохновлено президентом ФИФА Джанни Инфантино».
Хотя Инфантино не разрабатывал дизайн кубка, он должен был его одобрить.
ФИФА показала новый трофей КЧМ из 24-каратного золота. На нем есть карта мира и надписи на 13 языках, при разработке вдохновлялись таблицей Менделеева и астрономией
Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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