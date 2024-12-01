Станкович о 3:0 с «Краснодаром»: «Ребята были львами с 1-й по 90‑ю минуту. Знали, что Угальде хорош, ему нужно было найти себя. Надо не только тренировать, но и мотивировать, где‑то обнять»

Деян Станкович рассказал о тонкостях работы тренером «Спартака».

– Сегодня команда была максимально собранна, но в первые пять минут было не так. Что произошло в начале? Была жажда реванша за поражение в первом круге?

– Стараемся играть от себя, у нас есть свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята были львами с 1-й по 90‑ю минуту.

– Состав «Спартака» стабилизировался. Это влияет на результат?

– Конечно да. Если есть стабильность, взаимопонимание, то это хорошо. Если команда побеждает, то состав не меняют, но я ни от кого не отказываюсь. Посмотрим, что будет дальше.

– Крупное поражение в первом круге (0:3) повлияло на настрой?

– Нет. Это абсолютно два разных матча. В первом круге мы проиграли заслуженно, это стало уроком. Сегодня отдельная история. Мы показали желание, волю к победе. Это была заслуженная победа.

– С чем вы связываете рост результативности Угальде?

– Мы знали, что это хороший игрок, ему нужно было найти себя. Надо не только тренировать, но и сказать что‑то, мотивировать, где‑то обнять, дать уверенность в себе. Это важный игрок – и очень сильный.

– Не кажется ли вам, что вы выжимаете максимум из вашего подбора игроков?

– Это нормально. Это и есть работа тренера. Правильно выставлять игроков, мотивировать, будить львов внутри. Все делается постепенно, пока вся раздевалка не показывает все это на поле, – сказал главный тренер «Спартака» после разгрома «Краснодара» (3:0).