Станкович о 3:0 с «Краснодаром»: «Ребята были львами с 1-й по 90‑ю минуту. Знали, что Угальде хорош, ему нужно было найти себя. Надо не только тренировать, но и мотивировать, где‑то обнять»
– Сегодня команда была максимально собранна, но в первые пять минут было не так. Что произошло в начале? Была жажда реванша за поражение в первом круге?
– Стараемся играть от себя, у нас есть свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята были львами с 1-й по 90‑ю минуту.
– Состав «Спартака» стабилизировался. Это влияет на результат?
– Конечно да. Если есть стабильность, взаимопонимание, то это хорошо. Если команда побеждает, то состав не меняют, но я ни от кого не отказываюсь. Посмотрим, что будет дальше.
– Крупное поражение в первом круге (0:3) повлияло на настрой?
– Нет. Это абсолютно два разных матча. В первом круге мы проиграли заслуженно, это стало уроком. Сегодня отдельная история. Мы показали желание, волю к победе. Это была заслуженная победа.
– С чем вы связываете рост результативности Угальде?
– Мы знали, что это хороший игрок, ему нужно было найти себя. Надо не только тренировать, но и сказать что‑то, мотивировать, где‑то обнять, дать уверенность в себе. Это важный игрок – и очень сильный.
– Не кажется ли вам, что вы выжимаете максимум из вашего подбора игроков?
– Это нормально. Это и есть работа тренера. Правильно выставлять игроков, мотивировать, будить львов внутри. Все делается постепенно, пока вся раздевалка не показывает все это на поле, – сказал главный тренер «Спартака» после разгрома «Краснодара» (3:0).
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