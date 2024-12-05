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Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Куртуа – 2-й, Эдерсон – 3-й, Нойер – 5-й, Доннарумма – 8-й

FourFourTwo представил новый рейтинг лучших голкиперов в мире.

Обновленный список выглядит следующий образом:

10. Георгий Мамардашвили («Ливерпуль» / «Валенсия»);

9. Унаи Симон («Атлетик»);

8. Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ»);

7. Майк МеньянМилан»);

6. Эмилиано МартинесАстон Вилла»);

5. Мануэль НойерБавария»);

4. Давид РайяАрсенал»);

3. ЭдерсонМанчестер Сити»);

2. Тибо КуртуаРеал»);

1. АлиссонЛиверпуль»).

Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Эдерсон – 2-й, Райя – 3-й, Куртуа – 6

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FourFourTwo
logoВаленсия
logoГеоргий Мамардашвили
logoУнаи Симон
logoМилан
logoПСЖ
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМайк Меньян
logoЭмилиано Мартинес
logoБавария
logoАрсенал
logoМануэль Нойер
logoАстон Вилла
logoДавид Райя
logoЛиверпуль
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoТибо Куртуа
logoАлиссон
FourFourTwo
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