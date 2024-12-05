Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Куртуа – 2-й, Эдерсон – 3-й, Нойер – 5-й, Доннарумма – 8-й
FourFourTwo представил новый рейтинг лучших голкиперов в мире.
Обновленный список выглядит следующий образом:
10. Георгий Мамардашвили («Ливерпуль» / «Валенсия»);
9. Унаи Симон («Атлетик»);
8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
7. Майк Меньян («Милан»);
6. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
5. Мануэль Нойер («Бавария»);
4. Давид Райя («Арсенал»);
3. Эдерсон («Манчестер Сити»);
2. Тибо Куртуа («Реал»);
Алиссон – лучший вратарь мира по версии FourFourTwo. Эдерсон – 2-й, Райя – 3-й, Куртуа – 6
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FourFourTwo
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