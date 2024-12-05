«Рубин» продлил контракт с Рожковым до 2028-го. «Динамо» и «Краснодар» интересовались защитником
«Рубин» подписал новый контракт с Ильей Рожковым до 2028 года.
Ранее появилась информация, что 19-летний защитник перейдет из казанского клуба в московское «Динамо».
Также сообщалось, что «Краснодар» рассматривает трансфер Рожкова.
Сегодня пресс-служба «Рубина» сообщила, что защитник продолжит карьеру в казанском клубе.
В текущем сезоне Мир РПЛ Рожков провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Рубина»
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