«Рубин» продлил контракт с Рожковым до 2028-го. «Динамо» и «Краснодар» интересовались защитником

«Рубин» подписал новый контракт с Ильей Рожковым до 2028 года.

Ранее появилась информация , что 19-летний защитник перейдет из казанского клуба в московское «Динамо».

Также сообщалось , что «Краснодар» рассматривает трансфер Рожкова.

Сегодня пресс-служба «Рубина » сообщила, что защитник продолжит карьеру в казанском клубе.

В текущем сезоне Мир РПЛ Рожков провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь .