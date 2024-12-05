Шабанхаджай о реакции в Австрии на переход в «Рубин»: «Так себе, из-за политической ситуации. Говорили, почему я не перешел в другой клуб. Но я доволен тем, что нахожусь здесь»

Дардан Шабанхаджай рассказал о реакции австрийцев на его переход в «Рубин».

23-летний австриец стал игроком казанского клуба в январе 2024 года, перейдя из словенского клуба «Мура». На его счету два гола и два ассиста в 17 матчах этого сезона во всех турнирах.

– Как в Австрии отреагировали на трансфер?

– Так себе, из-за политической ситуации. Но я считаю, что это большой шаг для меня. Некоторые люди были счастливы, но другие говорили, почему я не перешел в другой клуб.

Но, безусловно, я доволен тем, что нахожусь в «Рубине», мне тут нравится», – сказал форвард «Рубина » Дардан Шабанхаджай .