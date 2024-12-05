ЦСКА оштрафован на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче с «Рубином». «Локо» получил запрет на допуск фанатов на нижний ярус за нецензурные скандирования
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский ЦСКА на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности во время ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Рубина» (3:0). «При подготовке для проведения матчей РФС провел проверку удостоверений стюардов. 33 человека не имело удостоверений контролеров-распорядителей. ЦСКА оштрафован на 150 тысяч за необеспечение безопасности», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.
Также комитет запретил допуск болельщиков «Локомотива» на нижнюю Южную трибуну во время следующего матча Кубка России. Решение принято из-за повторного нарушения болельщиков – они скандировали нецензурные кричалки.
«На прошлом заседании мы условно закрывали пять секторов Южной трибуны стадиона «Локомотива» из-за скандирования ненормативной лексики. На матче с «Динамо» была ненормативная лексика.
За повторное нарушение «Локомотив» оштрафован на 20 тысяч рублей. И запретить допуск болельщиков на следующий домашний матч Кубка России на третий сектор нижнего яруса Южной трибуны. Условное наказание на другие сектора остается», – сказал Григорьянц.
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