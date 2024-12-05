ЦСКА оштрафован на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче с «Рубином». «Локо» получил запрет на допуск фанатов на нижний ярус за нецензурные скандирования

КДК вынес наказания ЦСКА и «Локомотиву» по итогам матчей Кубка России .

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московский ЦСКА на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности во время ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Рубина » (3:0). «При подготовке для проведения матчей РФС провел проверку удостоверений стюардов. 33 человека не имело удостоверений контролеров-распорядителей. ЦСКА оштрафован на 150 тысяч за необеспечение безопасности», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Также комитет запретил допуск болельщиков «Локомотива » на нижнюю Южную трибуну во время следующего матча Кубка России. Решение принято из-за повторного нарушения болельщиков – они скандировали нецензурные кричалки.

«На прошлом заседании мы условно закрывали пять секторов Южной трибуны стадиона «Локомотива» из-за скандирования ненормативной лексики. На матче с «Динамо » была ненормативная лексика.

За повторное нарушение «Локомотив» оштрафован на 20 тысяч рублей. И запретить допуск болельщиков на следующий домашний матч Кубка России на третий сектор нижнего яруса Южной трибуны. Условное наказание на другие сектора остается», – сказал Григорьянц.