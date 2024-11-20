«Краснодар» готов выплатить отступные за защитника «Рубина» Рожкова. Казанцы готовят улучшенный контракт для 19-летнего игрока (Legalbet)

«Краснодар» рассматривает трансфер левого защитника «Рубина» Ильи Рожкова.

По информации Legalbet, «быки» готовы заплатить отступные за 19-летнего футболиста.

При этом «Рубин » готовит Рожкову новое предложение по контракту с улучшенными условиями с целью сохранить игрока в составе.

В текущем сезоне Рожков сыграл 16 матчей за «Рубин» во всех турнирах, отметившись двумя голами и одним ассистом.

Действующее соглашение защитника с казанским клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро. Его статистика – здесь .