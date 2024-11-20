«Динамо» подпишет Рожкова, «Рубин» получит 3 млн евро. «Спартак», «Локо» и «Краснодар» интересовались защитником (Иван Карпов)

Илья Рожков продолжит карьеру в «Динамо».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, 19-летний защитник расторгнет свой контракт с «Рубином », заплатив 3 миллиона евро, и перейдет в московский клуб.

В ближайшие недели Рожков подпишет соглашение с бело-голубыми. Оно будет рассчитано до декабря 2029 года.

Отмечается, что интерес к футболисту проявляли «Спартак », «Локомотив » и «Краснодар ». Казанский клуб хотел сохранить игрока и предлагал ему новый контракт.

В текущем сезоне Мир РПЛ Рожков провел 14 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его статистика – здесь .