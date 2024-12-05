«Барса» планирует зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора до начала зимнего трансферного окна. Клуб активирует рычаг на 200 млн евро (Diario Sport)
Напомним, летом каталонский клуб зарегистрировал Ольмо, купленного за 62 млн евро у «Лейпцига», вместо травмированного Андреаса Кристенсена, воспользовавшись возможностью регистрировать игроков в случае серьезных травм у других футболистов основного состава. Срок действия регистрации полузащитника истечет 31 декабр, однако он по-прежнему сможет участвовать в матчах Кубка и Суперкубка Испании.
Как сообщает Diario Sport, «Барселона» завершает переговоры по активации нового рычага, которая позволит клубу получить около 200 млн евро. Крайний срок для регистрации – 18-19 января, однако клуб планирует сделать это до начала зимнего трансферного окна.
Также «Барселона» планирует зарегистрировать Пау Виктора, заявленного летом вместо травмированного Рональда Араухо, и утвердить продление контрактов с Гави и Педри.
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