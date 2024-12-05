  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» планирует зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора до начала зимнего трансферного окна. Клуб активирует рычаг на 200 млн евро (Diario Sport)
36

«Барса» планирует зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора до начала зимнего трансферного окна. Клуб активирует рычаг на 200 млн евро (Diario Sport)

«Барселона» работает над регистрацией Дани Ольмо на вторую часть сезона Ла Лиги.

Напомним, летом каталонский клуб зарегистрировал Ольмо, купленного за 62 млн евро у «Лейпцига», вместо травмированного Андреаса Кристенсена, воспользовавшись возможностью регистрировать игроков в случае серьезных травм у других футболистов основного состава. Срок действия регистрации полузащитника истечет 31 декабр, однако он по-прежнему сможет участвовать в матчах Кубка и Суперкубка Испании.

Как сообщает Diario Sport, «Барселона» завершает переговоры по активации нового рычага, которая позволит клубу получить около 200 млн евро. Крайний срок для регистрации – 18-19 января, однако клуб планирует сделать это до начала зимнего трансферного окна.

Также «Барселона» планирует зарегистрировать Пау Виктора, заявленного летом вместо травмированного Рональда Араухо, и утвердить продление контрактов с Гави и Педри.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoДани Ольмо
logoБарселона
logoПедри
logoРональд Араухо
logoАндреас Кристенсен
logoПау Виктор
logoГави
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дани Ольмо: «Барса» способна бороться за все трофеи. Поэтому я здесь – чтобы побеждать»
8сегодня, 12:24
Вальдано об Ольмо: «Лучший трансфер «Барсы» за десятилетия»
2126 ноября, 16:25
Ольмо о «Золотом мяче» Родри: «Испанские игроки ценились и раньше, но были в тени Месси и Роналду. Касильяс, Бускетс, Хави и Иньеста играли в одно время с двумя монстрами»
814 ноября, 16:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
DFL заработает почти 4,5 млрд евро с 2025 по 2029 год от реализации домашних медиаправ на матчи первой и второй Бундеслиги – более 1,1 млрд евро за сезон
21 минуту назад
Экс-глава Самарской области Азаров об агенте Андрееве: «Никаких угроз не было, мы не общались лет 5. Это чушь, выдумки. Все, кто входят в дом правительства, фиксируются, это можно проверить»
824 минуты назад
«Бавария» добилась существенного прогресса в переговорах с Дэвисом. Защитник пошел на значительные уступки по зарплате (Флориан Плеттенберг)
1334 минуты назад
Бакаев о Промесе: «Культовый игрок для РПЛ. У Квинси все будет нормально, он вернется, надеюсь»
1546 минут назад
Нагучев и Журавель прокомментируют матч «Краснодара» и «Локо». На «Зенит» – «Акрон» будут работать Меламед и Крестинин, на «Спартак» – «Пари НН» назначены Генич и Аксенов
1148 минут назад
Тюкавин вышел на тренировку в бабочке. Форвард «Динамо» вчера получил премию «Джентльмен года»
5сегодня, 15:11Фото
Кин назвал «отстоем» игру «МЮ» против «Арсенала»: «У них нет динамики. Рэшфорд – это просто шок. Тренер, наверное, думал, что они играют лучше»
23сегодня, 15:10
Канисарес об Анчелотти: «Прежде чем увольнять, нужно хотя бы дождаться провала. Он выиграл две ЛЧ, две Ла Лиги с этим «Реалом» и доказал, что конкурентоспособен»
35сегодня, 15:03
Шатов стажируется у Семака в «Зените»: «Учимся у лучших»
19сегодня, 14:40
Энрике о напряженной атмосфере в «ПСЖ»: «Я в футболе уже более 30 лет и не трачу время на ложь. Я не участвую в этой войне и не играю в эти ваши игры»
8сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ», «Вест Хэму», «Брентфорду» и «Лестеру» интересен 20-летний вратарь «Атлетико Паранаэнсе» Микаэл
2 минуты назад
Экс-глава Самарской области о словах Федорищева про коррупцию и агентов: «Обращение в органы приведет к значительному результату. В РФС всегда жестко разбирались с подозрениями»
3 минуты назад
Павлюченко о Станковиче в «Спартаке»: «Во 2-й части можно 5 матчей подряд выиграть, и ты уже почти на 1-м месте. Нужно дать время – подводить итоги, когда сезон закончится»
6 минут назад
«Ювентус» предложит 30 млн евро за выкуп Консейсау у «Порту»
418 минут назад
Фонсека вспомнил слова Пепа перед матчем с «Аталантой»: «Он сравнил игру против них с походом к стоматологу, прекрасно понимаю его. Для меня посещение дантиста стало чем-то привычным»
258 минут назад
Ван дер Варт о Рамосе: «Серхио был великолепен – мог быть «десяткой», опорником, играть справа и слева в защите. Он все еще в хорошей форме»
4сегодня, 15:16
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» принимает «Аль-Фатех», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в пятницу
1сегодня, 15:10Live
Кейн приступил к беговой работе после травмы бедра
сегодня, 14:53
Нойер дисквалифицирован на 2 матча Кубка Германии за красную в матче с «Байером»
2сегодня, 14:52
ЦСКА оштрафован на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче с «Рубином». «Локо» получил запрет на допуск фанатов на нижний ярус за нецензурные скандирования
2сегодня, 14:15