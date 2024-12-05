«Барса» планирует зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора до начала зимнего трансферного окна. Клуб активирует рычаг на 200 млн евро (Diario Sport)

«Барселона» работает над регистрацией Дани Ольмо на вторую часть сезона Ла Лиги.

Напомним, летом каталонский клуб зарегистрировал Ольмо , купленного за 62 млн евро у «Лейпцига», вместо травмированного Андреаса Кристенсена , воспользовавшись возможностью регистрировать игроков в случае серьезных травм у других футболистов основного состава. Срок действия регистрации полузащитника истечет 31 декабр, однако он по-прежнему сможет участвовать в матчах Кубка и Суперкубка Испании.

Как сообщает Diario Sport, «Барселона» завершает переговоры по активации нового рычага, которая позволит клубу получить около 200 млн евро. Крайний срок для регистрации – 18-19 января, однако клуб планирует сделать это до начала зимнего трансферного окна.

Также «Барселона » планирует зарегистрировать Пау Виктора, заявленного летом вместо травмированного Рональда Араухо , и утвердить продление контрактов с Гави и Педри.