Дани Ольмо: «Барса» способна бороться за все трофеи. Поэтому я здесь – чтобы побеждать»
Дани Ольмо намерен выиграть все трофеи с «Барсой» в этом сезоне.
Полузащитник получил награду лучшему футболисту Каталонии от Федерации футбола Каталонии (FCF).
«Ожидания от этого сезона очень высоки. Мы начали очень хорошо, наша команда способна бороться за все возможные трофеи.
Именно поэтому я здесь – чтобы побеждать», – сказал хавбек «Барселоны» Ольмо.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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