Вальдано об Ольмо: «Лучший трансфер «Барсы» за десятилетия»

Хорхе Вальдано назвал Дани Ольмо лучшим трансфером «Барсы» за десятилетия .

Испанский полузащитник перешел в каталонский клуб летом из «Лейпцига» за 55+7 млн евро.

«Отсутствие Ямаля вызывает целый ряд последствий. Например, необходимость переместить Дани Ольмо на фланг, хотя он может играть где угодно. Однако, когда он действует на позиции плеймейкера, он придает игре и команде необычайную плавность.

Я считаю, что это лучший трансфер «Барсы» за десятилетия. Это действительно нечто выдающееся.

Но важно, чтобы он влиял на игру в самой ключевой зоне поля. Отсутствие Ламина вынуждает его играть на второстепенной позиции, пусть даже она является лишь отправной точкой», – заявил бывший нападающий и директор «Реала » в программе El tercer tiempo на Movistar.