Ольмо о «Золотом мяче» Родри: «Испанские игроки ценились и раньше, но были в тени Месси и Роналду. Касильяс, Бускетс, Хави и Иньеста играли в одно время с двумя монстрами»

Дани Ольмо высказался о вручении «Золотого мяча» Родри.

Полузащитник «Манчестер Сити » и сборной Испании был признан лучшим футболистом сезона по версии France Football.

– Является ли вручение «Золотого мяча» Родри признанием, в котором нуждался испанский футбол?

– Я не думаю, что испанских футболистов недооценивали раньше. Их всегда высоко ценили. По правде говоря, мне понравилась речь Родри на церемонии вручения «Золотого мяча».

Он олицетворяет собой ту фигуру, то лицо испанского футбола, игроков, которые в свое время не добились этого, таких как Касильяс , Бускетс , Хави и Иньеста. Но этим игрокам не повезло [выиграть «Золотой мяч»], потому что они играли в одно время с двумя монстрами в лице Криштиану [Роналду] и Месси.

Так что я думаю, что испанские игроки получали признание, но при вручении наград были в тени Месси и Роналду, – сказал полузащитник «Барселоны».