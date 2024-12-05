Салах, Сака, Бруну, Эдегор – среди претендентов на приз лучшему игроку ноября в АПЛ
Названы номинанты на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.
На приз по итогам ноября претендуют 8 футболистов.
Матеус Кунья («Вулверхэмптон»): 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 3 гола, 3 ассиста;
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»): 1 победа, 2 ничьих, 2 гола, 1 ассист;
Райан Гравенберх («Ливерпуль»): 3 победы, 1 ассист;
Мартин Эдегор («Арсенал»): 2 победы, 1 ничья, 1 гол, 2 ассиста;
Жоао Педро Жезус («Брайтон»): 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 2 ассиста;
Букайо Сака («Арсенал»): 2 победы, 1 ничья, 1 поражения, 2 гола, 3 ассиста;
Мохамед Салах («Ливерпуль»): 3 победы, 4 гола, 1 ассист;
Йоан Висса («Брентфорд»): 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 3 гола.
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков, которое продлится до 9 декабря.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт АПЛ
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