«Спартаку» отказал спортивный директор турецкого «Гезтепе» Иван Манце

Иван Манце отказался от работы в «Спартаке».

Как сообщает Sport24, спортивный директор турецкого «Гезтепе » отклонил предложение красно-белых занять аналогичную должность в московском клубе.

Манце все устраивает в Турции, 41-летний хорватский специалист планирует продолжить развиваться там.

«Спартак » находится без спортивного директора с середины ноября после увольнения португальского менеджера Томаша Амарала.