«Спартаку» отказал спортивный директор турецкого «Гезтепе» Иван Манце
Иван Манце отказался от работы в «Спартаке».
Как сообщает Sport24, спортивный директор турецкого «Гезтепе» отклонил предложение красно-белых занять аналогичную должность в московском клубе.
Манце все устраивает в Турции, 41-летний хорватский специалист планирует продолжить развиваться там.
«Спартак» находится без спортивного директора с середины ноября после увольнения португальского менеджера Томаша Амарала.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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