Александр Мостовой: «Батраков может играть в «Барселоне», если повезет. Он стал настоящим явлением, талант поколения»
Александр Мостовой допустил, что Алексей Батраков сможет играть в «Барселоне».
19-летний полузащитник «Локомотива» отметился 10 голами и 6 результативными передачами в 16 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ.
«Батраков стал настоящим явлением в этом сезоне РПЛ. Его прогресс нельзя не отметить.
Алексей мечтает играть в «Барселоне»? Батраков – талант поколения. Техничный парень с думающей головой на поле.
Он может играть в «Барселоне», если повезет и испанскому клуб понадобится такой игрок», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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