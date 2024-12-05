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Александр Мостовой: «Батраков может играть в «Барселоне», если повезет. Он стал настоящим явлением, талант поколения»

Александр Мостовой допустил, что Алексей Батраков сможет играть в «Барселоне».

19-летний полузащитник «Локомотива» отметился 10 голами и 6 результативными передачами в 16 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ

«Батраков стал настоящим явлением в этом сезоне РПЛ. Его прогресс нельзя не отметить.

Алексей мечтает играть в «Барселоне»? Батраков – талант поколения. Техничный парень с думающей головой на поле.

Он может играть в «Барселоне», если повезет и испанскому клуб понадобится такой игрок», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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