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Геркус о Батракове в Европе: «Он может перейти в «Сьон», например, это разве хорошее продолжение карьеры? Думаете, Захаряну хорошо в «Сосьедаде»? Миранчук уехал в «Аталанту», и что?»

Илья Геркус поделился мнением о развитии карьеры Алексея Батракова.

– Батракова все считают талантливым футболистом. У него сейчас все хорошо, проводит замечательный сезон. Хочется, чтобы так, как сейчас, он играл весь сезон, а лучше два.

Стоит ли ему уезжать в Европу или еще рано?

– А что вы подразумеваете под Европой? Северную Ирландию? Антон Миранчук играл в Эстонии. Это тоже Европа. Ему было там хорошо?

Сейчас Антон уехал в «Сьон». Это же Европа, значит, Батраков тоже может туда перейти, будут вместе играть. Это разве хорошее продолжение карьеры?

Если, например, Батраков перейдет в чемпионат Испании, он может там заиграть?

– При переходе футболиста в другой чемпионат не происходит такого, что у него все хорошо складывается. Невероятного прогресса не бывает. Это штучная история. Надо попасть в тот клуб, где тренер будет верить в игрока.

Европа – это не заклинание, где все становится волшебно. Вы думаете, Захаряну хорошо в «Реал Сосьедад»? И теперь вопрос, где ему было лучше – в «Динамо» или в Испании? Например, Миранчук уехал в «Аталанту», и что? Хорошо, что выиграл Лигу Европы.

Одно дело – уехать и играть, а другое – уезжать и не играть. Мало примеров, когда футболист уезжал и хорошо играл. Только Головин.

Если у Батракова действительно будет хороший вариант, ему позвонит лично тренер команды, тогда замечательно. Условно, при Гвардиоле Батраков прибавит. Почему Хвича в «Наполи» заиграл? Потому что тренер хороший, – сказал бывший президент «Локомотива».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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