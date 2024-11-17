«Батраков напоминает Модрича по манере, он хорошо ведет игру. Алексей из мальчика стал лидером». Гуренко о хавбеке «Локомотива»
Сергей Гуренко сравнил Алексея Батракова с Лукой Модричем.
«Не стал бы говорить о бомбардирских качествах Батракова, потому что у него другие качества значительно более развиты. Он хорошо ведет игру и мне напоминает Луку Модрича по манере игры, по всем задаткам.
Алексей может вырасти в очень большого футболиста. Но я не стал бы выделять только его, хотя он из мальчика стал лидером, что в «Локомотиве» очень непросто», – сказал бывший защитник «Локомотива».
Батраков является лучшим бомбардиром чемпионата России после 15 туров с 10 голами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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