«Батраков напоминает Модрича по манере, он хорошо ведет игру. Алексей из мальчика стал лидером». Гуренко о хавбеке «Локомотива»

Сергей Гуренко сравнил Алексея Батракова с Лукой Модричем.

«Не стал бы говорить о бомбардирских качествах Батракова, потому что у него другие качества значительно более развиты. Он хорошо ведет игру и мне напоминает Луку Модрича по манере игры, по всем задаткам.

Алексей может вырасти в очень большого футболиста. Но я не стал бы выделять только его, хотя он из мальчика стал лидером, что в «Локомотиве» очень непросто», – сказал бывший защитник «Локомотива ».

Батраков является лучшим бомбардиром чемпионата России после 15 туров с 10 голами.