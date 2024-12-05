Тюкавин о Личке: «В матче со «Спартаком» на их поле сломал стол в раздевалке, злился в перерыве и ударил по нему. Когда он кипит, может такое произойти»
Константин Тюкавин рассказал, как злится Марцел Личка.
– Вы говорили, что Марцел иногда жестит. Как именно?
– В матче со «Спартаком» на их поле в раздевалке Марцел сломал стол, это было в прошлом сезоне.
В перерыве он злился, ударил по столу и сломал его. И макет на разборе одной из игр сломал. Когда он кипит, может такое произойти, – сказал нападающий «Динамо».
После 17 туров «Динамо» находится на пятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ с 32 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости