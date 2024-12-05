Тюкавин о Личке: «В матче со «Спартаком» на их поле сломал стол в раздевалке, злился в перерыве и ударил по нему. Когда он кипит, может такое произойти»

Константин Тюкавин рассказал, как злится Марцел Личка.

– Вы говорили, что Марцел иногда жестит. Как именно?

– В матче со «Спартаком » на их поле в раздевалке Марцел сломал стол, это было в прошлом сезоне.

В перерыве он злился, ударил по столу и сломал его. И макет на разборе одной из игр сломал. Когда он кипит, может такое произойти, – сказал нападающий «Динамо».

После 17 туров «Динамо » находится на пятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ с 32 очками.