«Захарян – пешеход по меркам Испании. В РПЛ совсем другие скорости и уровень сопротивления. Он оказался просто не готов к высокому темпу». Пономарев об Арсене
Владимир Пономарев назвал Арсена Захаряна пешеходом.
21-летний российский хавбек «Сосьедада» пока не играл в текущем сезоне из-за травмы.
«Травмы случаются, когда организм не готов к нагрузкам. Желаю Захаряну восстановиться, окрепнуть и попробовать заиграть на стабильном уровне.
Но если называть вещи своими именами, то Захарян – пешеход по меркам испанского чемпионата. В РПЛ совсем другие скорости и уровень сопротивления. Думаю, Арсен оказался просто не готов к высокому темпу», – сказал экс‑футболист ЦСКА.
В прошлом сезоне полузащитник провел 29 игр за «Реал Сосьдеад» в Ла Лиге, забил один мяч и отдал 2 результативные передачи.
«Реал Сосьедад»: «У Захаряна проблемы с мышцами. Не знаем, когда он сможет вернуться к матчам»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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