«Захарян – пешеход по меркам Испании. В РПЛ совсем другие скорости и уровень сопротивления. Он оказался просто не готов к высокому темпу». Пономарев об Арсене

Владимир Пономарев назвал Арсена Захаряна пешеходом.

21-летний российский хавбек «Сосьедада » пока не играл в текущем сезоне из-за травмы.

«Травмы случаются, когда организм не готов к нагрузкам. Желаю Захаряну восстановиться, окрепнуть и попробовать заиграть на стабильном уровне.

Но если называть вещи своими именами, то Захарян – пешеход по меркам испанского чемпионата. В РПЛ совсем другие скорости и уровень сопротивления. Думаю, Арсен оказался просто не готов к высокому темпу», – сказал экс‑футболист ЦСКА.

В прошлом сезоне полузащитник провел 29 игр за «Реал Сосьдеад» в Ла Лиге , забил один мяч и отдал 2 результативные передачи.

«Реал Сосьедад»: «У Захаряна проблемы с мышцами. Не знаем, когда он сможет вернуться к матчам»