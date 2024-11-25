«Реал Сосьедад»: «У Захаряна проблемы с мышцами. Не знаем, когда он сможет вернуться к матчам»
В «Реал Сосьедад» заявили о мышечных проблемах у Арсена Захаряна.
«У игрока проблемы с мышцами. Мы не знаем, когда он сможет вернуться к матчам», – заявили в клубе из Сан-Себастьяна.
В начале августа Захарян перенес операцию на лодыжке. Он вернулся к тренировкам с командой 17 октября. Из-за травмы Арсен еще не играл в этом сезоне.
В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости