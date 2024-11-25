«Реал Сосьедад»: «У Захаряна проблемы с мышцами. Не знаем, когда он сможет вернуться к матчам»

В «Реал Сосьедад» заявили о мышечных проблемах у Арсена Захаряна.

«У игрока проблемы с мышцами. Мы не знаем, когда он сможет вернуться к матчам», – заявили в клубе из Сан-Себастьяна.

В начале августа Захарян перенес операцию на лодыжке. Он вернулся к тренировкам с командой 17 октября. Из-за травмы Арсен еще не играл в этом сезоне.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.