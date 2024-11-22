У Захаряна мышечный дискомфорт. Хавбек «Сосьедада» не играл в этом сезоне из-за травмы

В «Реал Сосьедад» сообщили о состоянии Арсена Захаряна.

Российский полузащитник пропустил матч 1-го раунда Кубка Испании против «Хове Эспаньол» (5:0).

«Игрок испытывает мышечный дискомфорт. Мы узнаем, когда он снова сыграет с командой», – сообщили в пресс-службе клуба.

В начале августа Захарян перенес операцию на лодыжке. Он вернулся к тренировкам с командой 17 октября. Из-за травмы Арсен еще не играл в этом сезоне.