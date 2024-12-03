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  • «Барко как Марадона. Это аргентинская школа – у него ступни как резиновые, они поворачивают игрока в любую сторону». Шавло о хавбеке «Спартака»
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«Барко как Марадона. Это аргентинская школа – у него ступни как резиновые, они поворачивают игрока в любую сторону». Шавло о хавбеке «Спартака»

Сергей Шавло сравнил Эсекиэля Барко с Диего Марадоной.

Бывший гендиректор «Спартака» назвал 25-летнего аргентинского хавбека удачным приобретением клуба, как и форварда Манфреда Угальде.

Барко набрал 13 (7+6) очков по системе «гол+пас» в 16 играх в Мир РПЛ в этом сезоне. У Угальде 14 мячей в 17 матчах в чемпионате. 

– С чем связана высокая результативность Угальде в последних матчах? Он наколотил восемь мячей в трех последних играх. Его уже начинают сравнивать с Пеле.

– У нас есть традиция, что если кто-то чуть-чуть заиграл нормально, то начинаются сравнения. Читал высказывание Евгения Ловчева, но не стал бы делать такие громкие сравнения. Просто в последних матчах Угальде играет на своей позиции. На фланге ему было сложно. Это игрок штрафной площадки.

Ему легче играть против центральных защитников, потому что он юркий, быстр на опережении и здорово открывается. В эпизоде с первым мячом [в матче с «Краснодаром»], когда он открылся, он показал ложное действие, и защитник купился. А Угальде в это время поменял направление. Защитник, который должен был страховать партнера, уже не успевал это сделать. В итоге, они вдвоем не знали, что делать. Ведь фолить в штрафной нельзя. Они сделали «бутерброд», из-под которого спартаковец и забил.

Вот и получается, что, как правило, высокие центральные защитники не всегда успевают за юрким нападающим. Это положительный трансфер для «Спартака», потому что если этот легионер не забивает, то делает много полезного: зарабатывает штрафные, нагнетает на защитников, заставляя их ошибаться.

Также и Барко. Он тоже опасен возле штрафной с его переключениями, разворотами. У него низкий центр тяжести. Он как Марадона. Это аргентинская школа, когда у него ступни как резиновые, и они поворачивают игрока в любую сторону, – сказал Шавло.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoКраснодар
logoДиего Марадона
logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЕвгений Ловчев
logoЭсекиэль Барко
logoСергей Шавло
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