Дюкова выдвинули на пост президента РФС еще 12 членов союза. Всего за него 24 организации

Александра Дюкова выдвинули на пост президента РФС еще 12 членов союза.

Выборы состоятся 2 февраля 2025 года на конференции Российского футбольного союза (РФС). Ранее действующий президент организации заявил о своем решении участвовать в них.

В соответствии с уставом, кандидат в президенты может выдвигаться не менее чем пятью членами РФС . Всего союз получил документы от 24 организаций по выдвижению действующего руководителя.

Помимо двенадцати членов РФС, ранее направивших документы, кандидатуру действующего руководителя РФС Александра Дюкова официально выдвинули еще 12 организаций:

1. Региональная общественная организация «Федерация футбола Республики Башкортостан»;

2. Межрегиональная общественная организация «Федерация футбола «Золотое кольцо»;

3. Ростовская региональная общественная организация «Федерация футбола»;

4. Межрегиональная общественная организация «Союз Федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов»;

5. Дагестанская региональная общественная организация «Федерация футбола»;

6. Региональная общественная организация «Федерация футбола Кабардино-Балкарской республики»;

7. Региональная общественная организация «Федерация футбола Чеченской республики»;

8. Межрегиональная общественная организация «Дальневосточный футбольный союз»;

9. Региональная общественная организация «Федерация футбола РСО-Алания»;

10. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация футбола Республики Адыгея»;

11. Общественная организация «Краснодарская краевая федерация футбола»;

12. Ассоциация футбольный клуб «Факел ».

Дюков заявил об участии в выборах президента РФС 2 февраля. Он занимает эту должность с 2019-го