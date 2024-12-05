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Дюкова выдвинули на пост президента РФС еще 12 членов союза. Всего за него 24 организации

Александра Дюкова выдвинули на пост президента РФС еще 12 членов союза.

Выборы состоятся 2 февраля 2025 года на конференции Российского футбольного союза (РФС). Ранее действующий президент организации заявил о своем решении участвовать в них.

В соответствии с уставом, кандидат в президенты может выдвигаться не менее чем пятью членами РФС. Всего союз получил документы от 24 организаций по выдвижению действующего руководителя.

Помимо двенадцати членов РФС, ранее направивших документы, кандидатуру действующего руководителя РФС Александра Дюкова официально выдвинули еще 12 организаций:

1. Региональная общественная организация «Федерация футбола Республики Башкортостан»;

2. Межрегиональная общественная организация «Федерация футбола «Золотое кольцо»;

3. Ростовская региональная общественная организация «Федерация футбола»;

4. Межрегиональная общественная организация «Союз Федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов»;

5. Дагестанская региональная общественная организация «Федерация футбола»;

6. Региональная общественная организация «Федерация футбола Кабардино-Балкарской республики»;

7. Региональная общественная организация «Федерация футбола Чеченской республики»;

8. Межрегиональная общественная организация «Дальневосточный футбольный союз»;

9. Региональная общественная организация «Федерация футбола РСО-Алания»;

10. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация футбола Республики Адыгея»;

11. Общественная организация «Краснодарская краевая федерация футбола»;

12. Ассоциация футбольный клуб «Факел».

Дюков заявил об участии в выборах президента РФС 2 февраля. Он занимает эту должность с 2019-го

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РФС
logoАлександр Дюков
logoРФС
logoФакел
logoпремьер-лига Россия
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