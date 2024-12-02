Дюков о росте курса валют: «РФС не может на это влиять. Финансовое состояние клубов более чем удовлетворительное, но ситуация у каждого своя»
Глава РФС оценил влияние курса валют на финансовое состояние клубов Мир РПЛ.
– Большинство контрактов в РПЛ прописаны в иностранной валюте. Кроме того, есть клубы, которые прописали в договорах выплаты футболистам «на руки» и существенно пострадают из‑за повышения НДФЛ в 2025 году. Является ли это проблемой для российского футбола?
– РФС не может влиять на курс рубля. Да, вероятно, колебание курса повлияет на финансовую ситуацию в некоторых российских клубах. Но мне сложно оценить, насколько: у каждого своя ситуация, здесь правильно обратиться в клубы и лигу.
Если говорить в целом о финансовом состоянии клубов, то сейчас я вижу, что оно более чем удовлетворительное. На него влияют, в том числе, размер нового телевизионного контракта, новые спонсоры, привлеченные как лигой, так и клубами, – сказал Александр Дюков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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