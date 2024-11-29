«Ювентус» предложил Фаджоли и Дугласа Луиса «Ман Сити» и «МЮ». Туринцы купили бразильца летом за 50 млн евро

«Ювентус» предложил «Ман Сити» и «МЮ» подписать Дугласа Луиса и Николо Фаджоли.

Технический директор туринцев Кристиано Джунтоли побывал на днях в Манчестере , чтобы уговорить клубы АПЛ приобрести двух полузащитников.

«Ювентус » может продать Луиса и Фаджоли зимой, чтобы подписать защитника и форварда или двух защитников.

Минувшим летом туринский клуб купил Луиса у «Астон Виллы» за 50 млн евро. В Серии А бразилец провел 7 матчей.