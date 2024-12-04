Лучано Моджи: «Ювентус» не готов к скудетто. Целью может быть 4-е место, «Наполи», «Аталанта» и «Интер» сильнее. Туринцам не хватает лидеров, были ошибки у Мотты и Джунтоли»
«Ювентус» трудно оценивать, потому что в июле был начат новый проект, а на это нужно время. Команду нельзя построить за пять месяцев или даже год, к тому же ситуацию сильно осложнили травмы. Когда эта чрезвычайная ситуация будет позади, результаты улучшатся.
Нужно сказать, что «Ювентус» не готов выиграть скудетто. Целью может быть 4-е место, потому что есть три более сильные команды: «Наполи», «Аталанта» и «Интер». Добиться этого будет непросто, но это вполне возможно, если надеяться на скорейшее возвращение Влаховича и Гонсалеса.
Несомненно, были допущены ошибки. Джунтоли подписал Дугласа Луиса, которому лучше было остаться в АПЛ, а Тиаго Мотта неправильно использует Копмейнерса, заставляя его играть слишком высоко и спиной к воротам, что не позволяет ему проявлять себя.
К тому же тренер серьезно ошибся, выпустив молодежь в конце игры с «Лечче», когда сложилось впечатление, будто матч завершен. Вместо этого Ребич сравнял на 93-й.
Команде не хватает лидеров. Одним из них был Бремер, но из-за серьезной травмы он вернется только в следующем году.
Что касается финансовой ситуации, то «Юве» потянет только одну покупку, если не будет никого продавать. И я бы скорее продал Дугласа Луиса, чем Фаджоли, который в прошлом показывал, что он хороший футболист», – сказал бывший гендиректор «Ювентуса» в интервью Adnkronos.
У «Ювентуса» при Мотте нет поражений в Серии А: 6 побед, 8 ничьих. Только «бьянконери», «Бавария» и «ПСЖ» еще не проигрывали в топ-чемпионатах
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