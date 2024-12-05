«Рад, что Месси и Роналду не номинировались, а то шансов было бы немного». Неценко о призе комментатору года

Александр Неценко высказался о получении награды «Золотой микрофон».

Сотрудник «Матч ТВ» был признан комментатором года в рамках премии «Джентльмен года». Премия учреждена изданием «Комсомольская правда».

«Большое спасибо «Комсомольской правде» за награду, а также руководству и коллегам с «Матч ТВ» за доверие.

Рад, что на эту награду не номинировались Месси и Роналду , а то шансов ее получить было бы немного.

Но бывают сезоны, когда до титула добираются не «Барселона» с «Реалом » или «Бавария » с «Ювентусом», а «Атлетико», «Байер » или, например, «Наполи».

Будем считать, что так и произошло на сей раз», – сказал комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко .