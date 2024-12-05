«Рад, что Месси и Роналду не номинировались, а то шансов было бы немного». Неценко о призе комментатору года
Александр Неценко высказался о получении награды «Золотой микрофон».
Сотрудник «Матч ТВ» был признан комментатором года в рамках премии «Джентльмен года». Премия учреждена изданием «Комсомольская правда».
«Большое спасибо «Комсомольской правде» за награду, а также руководству и коллегам с «Матч ТВ» за доверие.
Рад, что на эту награду не номинировались Месси и Роналду, а то шансов ее получить было бы немного.
Но бывают сезоны, когда до титула добираются не «Барселона» с «Реалом» или «Бавария» с «Ювентусом», а «Атлетико», «Байер» или, например, «Наполи».
Будем считать, что так и произошло на сей раз», – сказал комментатор «Матч ТВ» Александр Неценко.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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