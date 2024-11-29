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  • Федор Кудряшов: «Комментатору тяжело дать оценку – большинство из них не играло. Смотреть футбол лежа на диване – это одно, а выходить на поле и делать работу на высоком пульсе – другое»
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Федор Кудряшов: «Комментатору тяжело дать оценку – большинство из них не играло. Смотреть футбол лежа на диване – это одно, а выходить на поле и делать работу на высоком пульсе – другое»

Федор Кудряшов высказался о футбольных комментаторах.

– Сейчас за РПЛ следите?

– Следил весной, когда был участником «Коммент.Шоу» – там надо было смотреть восемь-девять туров весенней части. Я пересмотрел все, а в этом сезоне посмотрел одну или две игры.

– Пресытились?

– Да. Если честно, это очень тяжело. Теперь представляю, насколько комментаторам и экспертам сложно.

Есть такие эксперты, как Саша Неценко, который смотрит и Англию, и Италию. Я его один раз спросил: «Саш, а ты спишь хоть?» Он ответил: «Иногда нет». Он смотрит матчи полностью! Если идут в одно время, один смотрит, а другой потом пересматривает.

Дзюба раскритиковал комментаторов за их оценочные суждения.

– Тут я могу с ним согласиться. Когда вы смотрите футбол, очень много людей слушает. Комментатор говорит сугубо свое мнение.

По большому счету он всегда высказывает мнение, к которому прислушиваются тысячи людей, но оно не всегда правильное по отношению к другим.

Из-за этого у футболистов складывается негативное отношение к комментаторам. Так что им тоже надо следить, что они говорят.

Да, круто, что они могут без остановки интересно рассказывать, но что касается отдельных игроков, тут комментатору очень тяжело дать оценку, потому что большинство из них не играло.

Смотреть футбол лежа на диване – это одно, а выходить на поле и делать работу на высоком пульсе – другое.

– Есть идея в пару к комментатору ставить человека с футбольным прошлым.

– Это хорошо, и многие пользуются этим – приглашают бывших и нынешних футболистов оценить моменты.

Думаю, это более справедливая история, нежели просто сидеть и комментировать, – сказал бывший защитник сборной России Федор Кудряшов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoФедор Кудряшов
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
logoЧемпионат.com
logoАлександр Неценко
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