Кавазашвили о Тюкавине: «Настолько талантливый мальчик, позвольте мне его усыновить. Фамилию свою давать не буду»
Анзор Кавазашвили высказал желание усыновить Константина Тюкавина.
Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР обратился к руководству «Динамо» в рамках премии «Джентльмен года 2024».
Церемония награждения премии издания «Комсомольская правда», которую получил форвард бело-голубых, прошла 4 декабря в Москве.
«Позвольте мне его усыновить. Он настолько талантливый мальчик, что мне приятно было бы его усыновить.
Фамилию свою ему не буду давать», – сказал Кавазашвили.
Дегтярев о премии «Джентльмен года» Тюкавина: «Черенков – пример честной игры по сей день. У Константина большое будущее, будем болеть в любой точке мира, при любой политической ситуации»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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