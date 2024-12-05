Кавазашвили о Тюкавине: «Настолько талантливый мальчик, позвольте мне его усыновить. Фамилию свою давать не буду»

Анзор Кавазашвили высказал желание усыновить Константина Тюкавина.

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР обратился к руководству «Динамо» в рамках премии «Джентльмен года 2024».

Церемония награждения премии издания «Комсомольская правда», которую получил форвард бело-голубых, прошла 4 декабря в Москве.

«Позвольте мне его усыновить. Он настолько талантливый мальчик, что мне приятно было бы его усыновить.

Фамилию свою ему не буду давать», – сказал Кавазашвили.

Дегтярев о премии «Джентльмен года» Тюкавина: «Черенков – пример честной игры по сей день. У Константина большое будущее, будем болеть в любой точке мира, при любой политической ситуации»