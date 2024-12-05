«Динамо» может отдать Грулева в аренду зимой. Контракт форварда истекает летом
Вячеслав Грулев может покинуть «Динамо» в зимнее трансферное окно.
Есть вероятность, что бело-голубые отдадут 25-летнего форварда в аренду, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, сам Грулев не против такого варианта из-за дефицита игровой практики.
Срок контракта нападающего истекает в июне 2025 года. Интерес к Грулеву проявляет ряд клубов РПЛ.
В текущем сезоне футболист провел 7 матчей, но результативными действиями не отметился.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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