«Динамо» может отдать Грулева в аренду зимой. Контракт форварда истекает летом

Вячеслав Грулев может покинуть «Динамо» в зимнее трансферное окно.

Есть вероятность, что бело-голубые отдадут 25-летнего форварда в аренду, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, сам Грулев не против такого варианта из-за дефицита игровой практики.

Срок контракта нападающего истекает в июне 2025 года. Интерес к Грулеву проявляет ряд клубов РПЛ .

В текущем сезоне футболист провел 7 матчей, но результативными действиями не отметился.