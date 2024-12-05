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  • Журавель о спаде посещаемости в РПЛ: «Мало того, что Fan ID, еще и холодно. Радимов сказал, что приехал на матч ЦСКА – «Ростов» и уехал на 20-й минуте, потому что замерз» 
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Журавель о спаде посещаемости в РПЛ: «Мало того, что Fan ID, еще и холодно. Радимов сказал, что приехал на матч ЦСКА – «Ростов» и уехал на 20-й минуте, потому что замерз» 

Тимур Журавель высказался о спаде посещаемости в Мир РПЛ.

– В четырех из восьми матчах 17-го тура РПЛ на стадионах было меньше 6 тысяч зрителей. Вам не обидно, что по цифрам ваши усилия по популяризации РПЛ дают такой невысокий результат?

– Обидно, конечно! Многие коллеги уже, по-моему, высказались на эту тему. Такая картина сейчас, к сожалению… Мало того, что есть Fan ID, еще и холодно.

Мне кажется, что некоторые команды своей игрой болельщиков не особенно мотивируют: не решают тех задач, которые от них рассчитывают, не показывают тот футбол, который был бы интересен. Ну, в общем, все это сложилось в комплексе в такую проблему. Я думаю, что это проблема именно завершающих туров этой части сезона.

– Вы думаете, что во многом в силу погодных условий посещаемость варьируется: станет теплее – будет больше болельщиков?

– Я, как человек, который много бывает на стадионах в такую холодную для футбола погоду, могу сказать, что футбольный коэффициент в этом случае точно существует и есть люди, которые ходят на матчи в нормальную погоду, но в такую – нет.

Я даже могу привести пример. Мы вчера общались с Владом Радимовым. Он сказал, что приехал на матч ЦСКА – «Ростов» и уехал на 20-й минуте, потому что замерз. Думаете, Влад еще раз поедет, особенно избалованный крышей в Петербурге? Поедет еще раз на полный матч в Москве в такую погоду? Я думаю – нет, – сказал комментатор.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
болельщики
logoТимур Журавель
logoРостов
logoВладислав Радимов
Fan ID
logoЦСКА
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