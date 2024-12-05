Крицюк близок к уходу из «Тюмени» в клуб португальской Сегунды (Metaratings)

Станислав Крицюк близок к расторжению контракта с «Тюменью» по обоюдному согласию.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

У 34-летнего вратаря есть договоренность с клубом Мелбет Первой лиги, что его отпустят зимой при желании со стороны игрока.

По данным источника, у Крицюка есть два потенциальных варианта в португальской Сегунде .

Ранее голкипер уже выступал в Португалии за «Брагу», «Риу Аве», «Беленесеш» и «Жил Висенте». Также он играл за «Зенит» и «Краснодар».

За «Тюмень » Крицюк выступает с августа 2024 года, проведя за клуб 6 матчей.