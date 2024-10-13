Крицюк о «стрелках» в Тольятти: «Бывало, кто-то что-то сказал не то, из-за девчонок. Все это из-за нереализованности молодых людей, для многих сила была единственным способом проявить себя»

Станислав Крицюк вспомнил разборки между молодыми людьми в Тольятти в детстве.

– На «стрелки» ходили?

– Да, бывало. В основном какие причины были: кто-то что-то сказал не то, из-за девчонок. Какие-то еще недопонимания, заварушки.

Но я никогда не был инициатором конфликта или драк. Мы с другом вспоминаем то время и понимаем, что тогда все это было из-за нереализованности молодых людей. Для многих парней сила была единственным способом проявить и показать себя.

Не могу про себя сказать, что был одним из таких личностей, но я таких ситуаций не избегал, так скажем. Наверное, тоже проверял себя, пытался самоутвердиться.

Когда с такими людьми сталкиваешься, то у тебя два варианта: дать слабину или противостоять. Я не был глупым и понимал, что не каждому нужно отвечать или вступать в полемику, но мне сложно было пропускать несправедливые вещи, я был достаточно эмоциональным и не любил несправедливость. Поэтому если люди переходили грань, то я никогда не отступал.

– Из-за этого вы пошли боксом заниматься?

– Я бы не сказал, что прям занимался боксом. Чему-то кто-то меня пытался обучать, но у меня не было каких-то хороших навыков, кроме как характера. За последние годы обучился гораздо большему в боксе, но это, можно сказать, минимум.

А так, я всегда мог за себя постоять, так меня воспитали: мужчина должен быть сильным, уметь постоять за себя и за близких. Я не любил ввязываться в драки, предпочитаю избегать ненужных конфликтов. Но есть какая-то грань, когда обостряется чувство собственного достоинства, когда люди борзеют. Ты понимаешь, что граница уже пересечена, заднюю не дашь, если на старом сленге выражаться. И когда так случается, тут уже идет переключение тумблера в другой режим.

Но обычно я добрый и неконфликтный, – сказал голкипер «Тюмени».