Крицюк о Португалии: «Там умеют ценить жизнь. Понаслаждаться, кофе попить, посмотреть на океан – здорово. Но в работе они тоже медлительны, и ты стрессуешь, понимая, что все можно делать эффективнее»

Станислав Крицюк описал жизнь в Португалии.

Российский вратарь поиграл за «Брагу», «Риу Аве» и другие клубы.

– Как вообще вы отправились в Португалию? Это необычно: сразу из второй лиги и в европейский чемпионат хорошего уровня.

– Агент отправил запись с моей игрой в «Брагу». Они искали вратаря. Посмотрели и сказали, что можно приехать на просмотр.

– С какими сложностями вы столкнулись в первые дни в Португалии?

– Я переезжал в Португалию, не знал ни местного языка, ни английского. Наверное, я о всех странах знал мало, но о Португалии совсем немного. О футбольной лиге тоже. Понятно, что знал о «Порту», «Спортинге» и «Бенфике», но про остальных – практически ничего.

– Как изучали язык?

– Переводчика мне не дали. Я думаю, что именно так мотивируют на изучение языка. Когда я приехал, то сразу сказал, что для меня важно выучить португальский. Попросил, чтобы меня отправили в школу. Это тоже оказалось проблемой: учился я на общих основаниях, под меня никто не подстраивался, иногда занятия приходилось пропускать.

Первый месяц у нас был преподаватель с русского на португальский, с португальского на русский. Потом она уволилась, появилась проблема, все затухло. Через год я снова поднял вопрос об изучении языка. Стало так: с английского переводили на португальский, потом обратно. Мой английский до сих пор оставляет желать лучшего. Чем больше изучаешь, тем больше понимаешь, насколько ты мало знаешь.

– Что еще было сложно в Португалии? Ну помимо языка, когда тебя никто не понимает.

– Привыкнуть к тому, к чему привык у себя на родине. Мозг начинает стрессовать от разных вещей. Алгоритмы во всех сферах другие. Какой-нибудь простой вопрос, который был для тебя простым и решался на автомате, вдруг становится сложным. Думаешь, почему нельзя сделать проще, вот так, как это в России, зачем усложнять. Надо переключать мозг, что там все по-другому.

У португальцев есть свои традиции и причины, почему они что-то делают не так, как мы. Когда начинаешь забивать на свой старый опыт, не думаешь, что можно было эффективнее и проще сделать по-иному, то становится легче. Наверное, это было самое сложное – перестроиться и отбросить все моменты, к которым ты привык в жизни.

– Говорят, что португальцы такие вальяжные, вечно расслабляются. Так ли это?

– Да. Но тут две стороны. Когда вы хотите найти баланс между успехом и наслаждением жизнью, то португальцы вам точно в этом помогут. Как и во многих южных странах, они умеют ценить жизнь. Медлительность в этом помогает. Побыть в моменте, понаслаждаться. Кофе попить, посидеть, посмотреть на океан – это здорово.

Если что-то касается работы, бизнеса, они тоже медлительны и не могут переключаться со своего темпа жизни. У них менталитет другой, они живут по-другому всю жизнь. Медлительность в решении вопросов у них практически во всех сферах. И ты стрессуешь из-за того, что понимаешь: все можно делать быстрее и эффективнее.

– В Португалии шикарные виды на природу?

– Атлантический океан очень красивый. Есть много прекрасных мест в Португалии, где стоит побывать, – сказал голкипер «Тюмени ».