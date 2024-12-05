«Вильярреал», идущий 5-м в Ла Лиге, проиграл клубу из 4-го дивизиона в Кубке Испании
«Вильярреал» проиграл в гостях «Понтеведре» (0:1) во втором раунде Кубка Испании.
После 14 матчей «Вильярреал» занимает 5-е место в Ла Лиге, «Понтеведра» выступает в 4-м дивизионе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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