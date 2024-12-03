Кубок Испании. 2-й раунд. «Вальядолид» против «Реал Авила», «Эспаньол» сыграет с «Барбастро», «Атлетико» – с «Касереньо» в четверг

В Испании стартуют матчи 2-го раунда Кубка страны.

Клубы Ла Лиги на этом этапе играют в гостях.

Во вторник «Вальядолид » сыграет с «Реал Авила », «Эспаньол » – с «Барбастро».

В среду «Вильярреал » встретится с «Понтеведрой», «Жирона» – с «Логроньесом».

В четверг «Атлетико » будет противостоять «Касереньо», «Реал Сосьедад» сыграет с «Конкенсе», «Андорра» – с «Картахеной».

«Реал», «Барселона», «Мальорка» и «Атлетик», выступавшие в Суперкубке Испании, вступят в борьбу со следующего раунда.

Кубок Испании

2-й раунд

Все пары и результаты 2-го раунда – здесь .

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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