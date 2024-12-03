Кубок Испании. 2-й раунд. «Вальядолид» против «Реал Авила», «Эспаньол» сыграет с «Барбастро», «Атлетико» – с «Касереньо» в четверг
В Испании стартуют матчи 2-го раунда Кубка страны.
Клубы Ла Лиги на этом этапе играют в гостях.
Во вторник «Вальядолид» сыграет с «Реал Авила», «Эспаньол» – с «Барбастро».
В среду «Вильярреал» встретится с «Понтеведрой», «Жирона» – с «Логроньесом».
В четверг «Атлетико» будет противостоять «Касереньо», «Реал Сосьедад» сыграет с «Конкенсе», «Андорра» – с «Картахеной».
«Реал», «Барселона», «Мальорка» и «Атлетик», выступавшие в Суперкубке Испании, вступят в борьбу со следующего раунда.
Кубок Испании
2-й раунд
Все пары и результаты 2-го раунда – здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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