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Кубок Испании. 1-й раунд. «Вильярреал» в гостях у «Побленсе», «Валенсия», «Севилья» и «Жирона» сыграют в среду, «Атлетико» и «Сосьедад» – в четверг

Проходят матчи 1-го раунда Кубка Испании.

Клубы Ла Лиги на этом этапе сыграют в гостях.

Во вторник «Вильярреал» встретится с «Побленсе», «Алавес» одолел «Компостелу» (1:0).

В среду «Севилья» проведет матч с «Лас Росас», «Жирона» сыграет с клубом «Эстремадура 1924».

В четверг «Атлетико» встретится с «Виком», «Сосьедад» Арсена Захаряна – с «Хове Эспаньол».

Кубок Испании

1-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Испании

Календарь Кубка Испании

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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