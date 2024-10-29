Кубок Испании. 1-й раунд. «Вильярреал» в гостях у «Побленсе», «Валенсия», «Севилья» и «Жирона» сыграют в среду, «Атлетико» и «Сосьедад» – в четверг
Проходят матчи 1-го раунда Кубка Испании.
Клубы Ла Лиги на этом этапе сыграют в гостях.
Во вторник «Вильярреал» встретится с «Побленсе», «Алавес» одолел «Компостелу» (1:0).
В среду «Севилья» проведет матч с «Лас Росас», «Жирона» сыграет с клубом «Эстремадура 1924».
В четверг «Атлетико» встретится с «Виком», «Сосьедад» Арсена Захаряна – с «Хове Эспаньол».
Кубок Испании
1-й раунд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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