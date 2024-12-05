У «Реала» больше поражений (5) за 11 последних матчей, чем за предыдущие 73

«Реал » уступил «Атлетику» (1:2) в перенесенном матче Ла Лиги .

Мадридцы проиграли 5 из 11 последних матчей во всех турнирах при 6 победах.

При этом в предыдущих 73 играх у них было 4 поражения при 52 победах и 17 ничьих.

«Реал» отстает от «Барселоны» на 4 очка в Ла Лиге при матче в запасе