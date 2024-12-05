У «Реала» больше поражений (5) за 11 последних матчей, чем за предыдущие 73
«Реал» уступил «Атлетику» (1:2) в перенесенном матче Ла Лиги.
Мадридцы проиграли 5 из 11 последних матчей во всех турнирах при 6 победах.
При этом в предыдущих 73 играх у них было 4 поражения при 52 победах и 17 ничьих.
«Реал» отстает от «Барселоны» на 4 очка в Ла Лиге при матче в запасе
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости