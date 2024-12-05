Салах забил в 7 турах АПЛ подряд, сегодня – дубль «Ньюкаслу». У вингера «Ливерпуля» 21 (13+8) очко – больше всех в лиге
Мохамед Салах отличился в 7 турах АПЛ кряду.
Вингер «Ливерпуля» ассистировал Кертису Джонсу на 50-й минуте игры с «Ньюкаслом», на 68-й забил сам, а на 83-й сделал дубль.
Начиная с 20 октября египтянин забил 9 мячей и сделал 4 голевые передачи в чемпионате.
Салах лидирует по очкам, набранным по системе «гол+пас». У него 21 (13+8) балл, у Букайо Сака из «Арсенала» – 15 (5+10).
«Ньюкасл» – «Ливерпуль». 2:1 – Гордон забил. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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